Deus Ex: Mankind Divided: Zweite Story-Erweiterung "Eine kriminelle Vergangenheit" startklar - 4Players.de

Im Laufe des heutigen Tages wird der zweite und letzte Story-DLC für Deus Ex: Mankind Divided mit dem Titel "Eine kriminelle Vergangenheit" für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Download-Erweiterung ist im Season-Pass enthalten oder kann separat für 11,99 Euro gekauft werden.Die Story-Erweiterung dreht sich um Adam Jensens erste Mission für TF29 (vor den Geschehnissen aus Mankind Divided). Getarnt als verurteilter Verbrecher wird Jensen in ein Hochsicherheitsgefängnis für augmentierte Straftäter eingeschleust, um dort einen verschollenen Undercover-Agenten aufzuspüren. Seine Mission: Das Finden und Sichern von geheimen Informationen, die der Undercover-Agent bei sich trägt.Letztes aktuelles Video: Eine kriminelle Vergangenheit Launch-Trailer