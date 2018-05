Squad: Neues Alpha-Update fügt britische Truppen, neue Karte und weitere Waffen hinzu - 4Players.de

Mit dem Alpha-Update 11 fügt Offworld Industries seinem Taktik-Shooter Squad weitere Inhalte hinzu. Zum einen feiert die Britische Armee ihr Stelldichein und bringt nach Angaben von PC Gamer neben Soldaten auch einen Truppentransporter für 18 Leute sowie mit dem FV510 ein schwer gepanzertes Infanterie-Vehikel mit.Mit Kamdesh Highlands präsentiert man außerdem eine neue Karte, die im Osten von Afghanistan angesiedelt ist und vor allem aus Bergregionen besteht. Neben dem L85A2 Gewehr beinhaltet das Update außerdem neun zusätzliche Waffen, die primär für die britische Armee ausgelegt sind. Darunter befindet sich u.a. ein leichtes Maschinengewehr, ein Scharfschützengewehr und ein Granatwerfer.Darüber hinaus bekommt auch die US Army mit dem M2A3 IFV ein neues Vehikel, das gleichzeitig das am besten gepanzerte Fahrzeug des ganzen Spiels darstellt. Es verfügt außerdem über einen TOW Launcher, dessen Raketen sich in der Luft sogar noch steuern lassen.Die komplette Übersicht über das Alpha 11 Update plus Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Seite Letztes aktuelles Video: Alpha-Version-7-Trailer