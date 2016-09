Lego Dimensions: Morgen starten sechs neue Erweiterungs-Packs samt Kampfarenen - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games werden morgen, am 29. September 2016, sechs neue Erweiterungs-Packs für Lego Dimensions veröffentlichen, die auf den Marken Ghostbusters, Adventure Time, Mission Impossible, Harry Potter und Das A-Team basieren werden. Darüber hinaus wird auch der neue Battle-Modus mit seinen Kampfarenen Premiere im für Mathias besten Lego-Spiel seit Lego Star Wars (zum Test ) feiern: "Die brandneuen Battle-Arenen ermöglichen Wettkämpfe, die lokal im geteilten Bild von bis zu vier Spielern ausgetragen werden können. LEGO Minifiguren in den Erweiterungs-Packs haben besondere, goldene Toy Tags, die eine Kampfarena in der Free Play-Abenteuerwelt ihrer jeweiligen Entertainment-Marke freischalten. Jede Kampfarena bietet vier spannende Spielmodi: 'Erobere die Flagge', 'Aufgabe', 'Basendresche' und 'Tick, Tack, Boom!'. Jede Arena hat auch ihre eigenen Fallen, Verteidigungen und besonderen Kräfte, die sie einzigartig machen. Die Spieler können gegeneinander antreten oder gemeinsam Kämpfe absolvieren. Zu den Spielerkonstellationen gehören 2 gegen 2, 3 gegen 1 oder ein Spieler gegen die KI des Spiels." Mehr dazu im Video: