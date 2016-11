Lego Dimensions: Trailer stellt das Story-Paket "Fantastic Beasts" vor - 4Players.de

Gandalf stellt die nächste Erweiterung von LEGO Dimensions vor. Zeitgeich zum Kinofilm "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", der hierzulande am 17. November in die Kinos kommt, wird auch das Story-Paket veröffentlicht. Der Film wird von David Yates inszeniert, der für die finalen vier Filme der „Harry Potter“-Reihe auf dem Regiestuhl Platz nahm. Inhaltlich geht es um den exzentrischen Magizoologe Newt Scamander, der in New York im Jahre 1926 eine ganze Sammlung von seltenen und gefährdeten magischen Kreaturen in einem Koffer herumträgt. Einige Tiere entkommen jedoch.Letztes aktuelles Video: Gandalf Fantastic Beasts