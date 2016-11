Lego Dimensions: Trailer stellt das Level-Paket "Sonic The Hedgehog" vor - 4Players.de

Das neueste Abenteuer von Sonic the Hedgehog spielt sich in Lego Dimensions ab. Das Level-Paket umfasst alle bekannten Charaktere, die Bösewichte Eggman und Chaos, kultige Orte wie Green Hill und Emerald Coast, die umbaufähigen Fahrzeuge "Sonic Speedster" und "The Tornado" und natürlich neue Fähigkeiten, die mit der Sonic-LEGO-Minifigur freigeschaltet werden (von Stange zu Stange schwingen, Badniks ausweichen, Nutzung der Schlitter-Schienen). Außerdem können Spieler in Arena-Kämpfen gegeneinander antreten. Das Level-Paket ist für etwa 30 Euro bereits erhältlich.Letztes aktuelles Video: Sonic-Trailer