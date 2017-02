Lego Dimensions: Erweiterungspakete mit den Goonies, Harry Potter und Lego City erscheinen im Mai - 4Players.de

Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360)

Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360)

Screenshot - Lego Dimensions (360)

Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games haben Einzelheiten zu den drei neuen Erweiterungspaketen für Lego Dimensions bekannt gegeben, die ab dem 11. Mai 2017 erhältlich sein werden: The Goonies, Harry Potter und Lego City. Die darin enthaltenen Minifiguren werden über besondere goldene Tags verfügen, die je eine frei spielbare Abenteuerwelt sowie eine über Vorton erreichbare, einzigartige Kampfarena freischalten. Letztere ermögliche lokale Splitscreen-Wettbewerbe für bis zu vier Spieler in den Spielmodi "Erobere die Flagge", "Aufgabe", "Basendresche" und "Tick, Tack, Bumm!". Darüber hinaus erden die drei Erweiterungspakete folgendermaßen beschrieben:"Das Level-Paket The Goonies enthält ein komplettes Level mit The Goonies-Spielinhalten, bei denen die Spieler Sloth und Chunk helfen, aus dem Versteck der Fratellis zu verschwinden und sich dem Rest der Goonies anzuschließen, um mit ihnen nach One-Eyed Willys Schatz zu suchen. Die Spieler können Sloths Superstärke nutzen, um Wände zu durchschlagen oder als Chunk spielen und seinen berüchtigten Truffle Shuffle einsetzen. Das umbaubare One-Eyed Willys Pirate Ship segelt auf Wasser und kann in die Fanged Fortune sowie die Inferno Cannon umgebaut werden, während die Skeleton Organ die Fähigkeit Sonar Smash mitbringt und sich in die Skeleton Jukebox und den Skele-Turkey umbauen lässt, um weitere Spieloptionen zu eröffnen. Sloth verleiht Zugang zur neuen The Goonies Kampfarena sowie zur Abenteuerwelt, in der Spieler Mikeys Haus, die Inferno Cove und die Goon Docks unsicher machen können. Wurde der Level abgeschlossen, lässt sich das Abenteuer erneut spielen - mit einem der sieben weiteren Goonies-Charaktere erlebt man dabei andere Levels und löst auf ihrer Reise durch das LEGO Multiversum weitere Rätsel und findet neue Sammlerstücke.""Die Spieler können ihre Zauberwelt-Abenteuer in LEGO Dimensions mit dem Harry Potter Spaß-Paket fortsetzen, das eine Hermine Granger LEGO Minifigur enthält. Sie nutzt Zaubersprüche wie Wingardium Leviosa, um Objekte schweben zu lassen – und Lumos, um dunkle Orte zu erleuchten. Dank Hermine lässt sich zudem die Harry Potter Kampfarena für Wettbewerbsspiele freischalten. In der Abenteuerwelt erkunden Spieler außerdem neue Orte in Hogwarts, Hogsmeade und der Winkelgasse. Der 3-in-1 Hippogreif Seidenschnabel (im Original: Buckbeak) lässt sich als Reittier nutzen – mit seinem Stampfangriff zerstören Spieler silberne LEGO Steine, um ihn danach zu Giant Owl und Fierce Falcon umzubauen und deren zusätzliche Fähigkeiten im Spiel zu nutzen.""Mit dem LEGO City Spaß-Paket und der darin enthaltenen Chase McCain LEGO Minifigur lässt sich das Verbrechen im LEGO Dimensions Multiversum bekämpfen. Der Polizist verkleidet sich darin unter anderem als Bergarbeiter, um silberne LEGO Steine abzubauen – oder zum Feuerwehrmann, um mit seinem Water Beam Feuer zu löschen. Spieler setzen auf Wunsch seinen LEGO City Detective Scanner ein, um Bösewichte zu verfolgen. Sie ändern das Aussehen, um weitere Fähigkeiten freizuschalten. In der LEGO City Abenteuerwelt gibt es neue Gebiete wie Mondbasis Blackwell und das LEGO City Polizeirevier, die entdeckt werden wollen. Spieler wetteifern auf Wunsch zudem mit bis zu drei Freunden in der LEGO City Kampfarena. Außerdem bauen sie den Polizeihubschrauber des LEGO Supercops und schießen damit Pfeile ab, um ihn dann in ein Polizei-Hovercraft oder ein Polizeiflugzeug umzubauen, die zusätzliche Fähigkeiten im Spiel verfügbar machen."Abschließend stellt Überschalligel Sonic im fünften "Triff diesen Helden"-Video Michael Knight und KITT vor, die ab dem 10. Februar 2017 als Knight-Rider-Paket für das Klötzchenabenteuer erhältlich sein werden:Letztes aktuelles Video: Sonic praesentiert Knight Rider