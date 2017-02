Lego Dimensions: Story-Paket zu The LEGO Batman Movie; Fun-Packs: Excalibur Batman und Knight Rider - 4Players.de

Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360) Screenshot - Lego Dimensions (360)

Warner Bros. Interactive Entertainment hat drei neue Erweiterungspakete für LEGO Dimensions veröffentlicht. Fortan erhältlich sind das Story-Paket zu The LEGO Batman Movie (39,99 Euro) und die beiden "Fun-Packs" Excalibur Batman und Knight Rider (je 14,99 Euro).Das Story-Paket basiert auf The LEGO Batman Movie - mit einem durchgehenden Handlungsbogen (sechs Levels) und neuen LEGO-Torsteinen, mit denen der Batcomputer auf dem LEGO Toypad zusammengebaut werden kann. Das Paket umfasst Minifiguren von Batgirl und Robin sowie den 3-in-1-Batwing, der auch in The Black Thunder und Bat-Tank umgebaut werden kann. "Spieler können den vollständigen Film nachspielen und sich mit Batgirl und Robin im Kampf gegen den Joker und sein Schurkenteam zusammentun. Batgirls Batarang sowie ihre Gleit- und Tarnfähigkeiten gestatten es, Hochsicherheitsbereiche zu erreichen und ihr Detektivmodus hilft beim Lösen von Rätseln. Dank Robins Agilität und seiner Sprungfertigkeiten können auch Luftschächte betreten werden. Spieler können Robin darüber hinaus auch in Nightwing verwandeln, dessen Deflect-Moves sich perfekt zum Kampf gegen den Joker eignen. Batgirl und Robin bieten auch Zugang zur neuen The LEGO Batman Movie Abenteuerwelt sowie einer neuen Battle Arena mit lokalen Splitscreen-Wettkämpfen für bis zu vier Spieler.""Die Fans von Batman können das Spielerlebnis von LEGO Dimensions mit dem Excalibur Batman aus The LEGO Batman Movie erweitern. Das Spaß-Paket enthält eine Minifigur von Batman sowie das Bionic Steed, das auch in den Bat-Raptor und in Ultrabat umgebaut werden kann, was weitere Spielmöglichkeiten eröffnet. Die Spieler können Batmans Fertigkeiten Master Builder und Sword Switching zum Lösen von Rätseln und zum Besiegen von Gegnern nutzen. Batman bietet darüber hinaus den Zugang zur The LEGO Batman Movie Abenteuerwelt und Battle Arena.""Michael Knight und K.I.T.T. aus der klassischen Fernsehserie Knight Rider der 80er Jahre halten ebenfalls bei LEGO Dimensions Einzug. Spieler können das legendäre Duo über das Spaß-Paket Knight Rider mit einer Minifigur von Michael Knight und K.I.T.T., der ebenfalls in den K.I.T.T. Jet und zum Goliath Armored Semi umgebaut werden kann, hinzufügen. Ein Umbau schaltet verbesserte Funktionen im Spiel frei. Im Spiel können die Spieler mit Michael Knights Ausweich- und Spurt-Fähigkeiten Rätsel lösen und Gegner besiegen, oder mit seiner Armbanduhr per Röntgenblick Geheimnisse hinter Mauern entdecken, sowie sie durch Spurenverfolgung oder Terminal-Hacks austricksen. Darüber hinaus können die Spieler das Verbrechen auch auf den vier Rädern von K.I.T.T. verfolgen, dem extrem fortschrittlichen Roboterfahrzeug mit künstlicher Intelligenz, und so das Spielerlebnis erweitern. Mit Michael Knight erhalten die Spieler Zugang zur Knight Rider Abenteuerwelt und einer eigenen Battle Arena."Letztes aktuelles Video: The LEGO Batman Movie Story Trailer