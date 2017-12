Little Devil Inside: Neue Spielszenen aus dem Action-Adventure: Erkunden, Überleben und Kämpfen in der Wüste

Nach längerer Sendepause hat Neostream Interactive neues Videomaterial aus Little Devil Inside veröffentlicht. In dem Action-Adventure mit Rollenspiel- und Survival-Einlagen dreht sich die Story um einen Professor, der mit der Hilfe des Spielers dem Übernatürlichen nachspürt und Monster studieren bzw. erforschen möchte: "This is a game that tells stories about people with 'unusual' jobs such as hunting monsters and what happens in their everyday life doing so."In Open-World-Manier können die Spieler allerlei Städte, Wälder, Berge und Wüsten erkunden, Aufträge annehmen, sich mit anderen Charakteren unterhalten und Entscheidungen treffen. Es soll aufrüstbare Waffen, diverse Monster und kleinere Ereignisse geben. Einen Blick auf die Wüstenwelt und das Spielgeschehen könnt ihr im besagten Video werfen.Die Entwickler schätzen (via Invenglobal ), dass die Haupt-Storyquest ungefähr 20 Stunden lang sein wird. Die Nebenquests sollen bis zu 80 Stunden Spielzeit hinzufügen. Die Survival-Elemente beschreibt Neostream eher als "einfach" im Vergleich zu anderen Titeln. Aber wenn der Spieler-Charakter stirbt, ist dies permanent und man muss mit einem neuen Charakter beginnen. Little Devil Inside soll Ende 2018 für PC, Mac und Linux erscheinen. Die Konsolen-Umsetzungen sollen später folgen. Das Team ist zudem an einer Switch-Version interessiert.Letztes aktuelles Video: Spielszenen