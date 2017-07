Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online: Große Veränderungen mit Renewal-Update - 4Players.de

Entwickler Neople und Publisher Nexon haben angekündigt, dass sie große Veränderungen in dem Online-Shooter Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault einführen werden. Denn unter dem Motto "Renewal", also "Erneuerung" kommen nicht nur neue Charaktere sowie ein weiteres Einsatzgebiet hinzu, vielmehr scheint es, als würden einige Spielmechaniken generalüberholt werden. Am 18. Juli sollen die Neuerungen online gehen - der nachfolgende Trailer stimmt auf das Update ein.Die größten Änderungen betreffen die Agenten, zu denen sich mit Reiko, Azuma und Sitara drei neue gesellen. Reiko kann sich etwa wenige Sekunden lang komplett unsichtbar machen, um Gegner zu flankieren oder Gefahr auszuweichen - in dieser Zeit sieht sie ihre Feinde allerdings ebenso wenig wie sie gesehen wird. Azuma aktiviert hingegen einen Schutzschild, während Sitara eine offensive Drohne in den Einsatz schickt.Alle Figuren werden nach der Erneuerung zudem einer von drei Klassen angehören: Infiltrator, Specialist oder Assault. Agenten jeder Klasse werden dabei über unterschiedlich viel Gesundheit und eigene Bewegungsmöglichkeiten verfügen, wobei die Werte auch unter den Figuren einer Klasse variieren. Die zähen Assault-Einheiten kommen etwa nur langsam voran, Spezialisten beherrschen einen Doppelsprung und Infiltrator können aus vollem Lauf heraus über den Boden rutschen.Weiterhin kommt Elimination als Spielvariante hinzu: In diesem Modus muss man ähnlich wie in Demolition in aufeinander folgenden Runden das feindliche Team ausschalten, wobei getötete Gegner erst mit Beginn der folgenden Runde zurückkehren. Während der letzten 30 Sekunden einer Runde nimmt man dabei in bestimmten Gebieten ständig Schaden, was wohl ein dauerhaftes Zurückziehen verhindern soll. Das Team, das zuerst sechs Runden siegt, gewinnt die Partie. Mit Electronics Center wird es außerdem eine neue Karte geben, die in Elimination allerdings nicht zur Verfügung steht.Praktisch übrigens: In Zukunft darf man nach einer Partie sofort zum Ergebnis-Bildschirm springen. Nicht zuletzt werden die Werte fast aller Waffen verändert und es soll eine Rotation frei verfügbarer Agenten geben, so dass man nicht nur an die bereits freigeschalteten gebunden ist.Alle Änderungen führen Neople bzw. Nexon sowohl auf der offiziellen Webseite als auch bei Steam auf. Einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen gibt es unter diesem Link . Als Free-to-play-Titel ist First Assault grundsätzlich kostenlos spielbar - und zwar sowohl über Steam als auch den Nexon-Launcher.Letztes aktuelles Video: Renewal-Trailer