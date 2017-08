Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online: Server werden im Dezember abgeschaltet - 4Players.de

Neople und Nexon stellen den Betrieb von Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online ein. Die Server des Free-to-play-Actionspiels sollen am 6. Dezember 2017 (um 19 Uhr) abgeschaltet werden. Die Entscheidung sei den Entwicklern nicht leicht gefallen, heißt es.Dem Statement ist zu entnehmen, dass sie es nicht geschafft haben, trotz lang anhaltender Entwicklung das Spiel substanziell zu verbessern bzw. das gesetzte Ziel zu erreichen. Auf Steam sind bereits keine Zusatzinhalte mehr erhältlich. Der Ingame-Shop soll in naher Zukunft ebenfalls geschlossen werden.Letztes aktuelles Video: Renewal-Trailer