Crypt of the NecroDancer: DLC-Prequel "Amplified" startet im Januar in den Early-Access - 4Players.de

Die Windows-, Mac- und Linux-Versionen des Rhythmus-Rollenspiels Crypt of the Necrodancer bekommen bald Nachschub: Auf Steam kündigte Entwickler Brace Yourself Games, dass am 24. Januar dort die DLC-Erweiterung Crypt of the Necrodancer: Amplified startet. Bei der dann erhältlichen Fassung handelt es sich allerdings noch um eine Early-Access-Version. Enthalten sind eine neue Zone, haustierähnliche "Familiars" und 20 Musikstücke. In der frühen Fassung der Erweiterung soll es noch keinen kompletten Story-Modus für den neuen Protagonisten Nocturna geben. Zudem fehlen zunächst noch spielbare Figuren, Modi, Items und Features. Trotzdem versprechen die Entwickler, dass die "Erfahrung" von Beginn an enorm spaßig werden soll und der Preis später nicht erhöht werde.Schon beim Hauptspiel hätten Early-Access und die Rückmeldungen der Spieler das Spiel viel besser gemacht als es sonst hätte sein können. Daher ermuntigen die Entwickler Interessierte, sich auch diesmal vorab einzubringen. Das Hauptspiel Crypt of the Necrodancer ist momentan im "Steam Winter Sale" mit 75% Rabatt erhältlich.Letztes aktuelles Video: Amplified-DLC-Trailer