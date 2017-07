Crypt of the NecroDancer: Termin für die Erweiterung "Amplified" steht fest - 4Players.de

Nach knapp einem halben Jahr in der Early-Accesss-Phase wird die Erweiterung "Amplified" für Crypt of the NecroDancer am 12. Juli 2017 für PC via Steam erscheinen (Preis: 6,99 Euro). Die Erweiterung umfasst die neue (gestaltwandelnde) Hauptfigur Nocturna, ein weiteres Gebiet mit Gegnern sowie zwei Bosskämpfen und mehr als 40 neue Songs. Weitere spielbare Figuren (Mary und Tempo), drei Spielmodi, neue Gegenstände und sechs Story-Videosequenzen werden versprochen. Außerdem wird es neben zahlreichen Bugfixes und Verbesserungen neue Musik von Virt für "Zone 5" und "Fortissimole" geben.Letztes aktuelles Video: Amplified Launch Trailer