Screencheat: Unplugged: Feuer frei für die Switch-Adaption des Splitscreen-Shooters - 4Players.de

Aktualisierung vom 30. November 2018, 9:07 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. November 2018, 9:10 Uhr:

Samurai Punk hat seinen Mogel-Shooter Screencheat: Unplugged wie angekündigt am 29. November für 11,99 Euro im eShop für Nintendo Switch veröffentlicht.Samurai Punk wird seinen bereits für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erhältlichen Mogel-Shooter Screencheat am 29. November 2018 als Screencheat: Unplugged auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis im eShop soll 11,99 Euro betragen. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das überarbeitete Splitscreen-Geballere für bis zu vier Spieler:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer