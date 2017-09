Oriental Empires: Termin und Launch-Trailer zur Rundenstrategie - 4Players.de

Beginne bescheiden als einzelne Nation oder einzelner Stamm mit einer einzigen Siedlung und erweitere dein Imperium und entwickle deine Kultur. Denk immer an dein Ziel, universell als Sohn des Himmels und Herrscher über die Welt angesehen zu werden.

Überzeuge die anderen Fraktionen, dich als ebendies anzusehen, entweder durch dein Militär oder durch diplomatische Überzeugung.

Spiele als eine von 16 verschiedenen Fraktionen mit ihren eigenen speziellen Boni und Strafen.

Die wundervoll entwickelte Karte bietet eine attraktive und authentische Darstellung der Landschaft Chinas und der Mongolei.

Weitläufige Kämpfe mit Hunderten oder Tausenden von Soldaten, detailgetreu direkt auf der Spielekarte dargestellt. Schau zu, wie geschickte Armeen und Verstärkung zum Kampfe marschieren, je nachdem, wie deine Befehle und Formationen aussehen.

Vollständig animierte 3D-Modelle mit Abweichungen in Gesicht und Gewand jedes Modells. Einschließlich Infanterie, Kavallerie, Streitwagen und Artillerie sowie Seestreitkräfte.

Ein langer nahtloser Zoombereich ermöglicht es dir, direkt in die Spielewelt einzutreten – oder zoome einfach heraus, um eine strategische Übersicht zu bekommen.

Entwickle deine Siedlungen durch den Bau von Gebäuden und entwickle die Landschaft drum herum, baue Märkte und Häfen, um Handeln über Land und Wasser zu ermöglichen.

Entdecke den gesamten Forschungszweig, einschließlich Technologie, sowie kulturelle, philosophische und religiöse Entwicklungen.

Viele weitere Elemente legen das Resultat deines Weges zur Herrschaft fest, wie z. B. Anführer, Belagerungen, Unruhen und Rebellion, Autorität und Kultur.

Lege als Kaiser Verordnungen, Gesetze und Anordnungen fest, um die Macht auszugleichen, und bewege dich in eine neue ruhmvolle Ära mit neuen Technologien und Militäreinheiten, die das Spiel komplett verändern!"

Shining Pixels hat sich für sein PC-Rundenstrategiespiel Oriental Empires einen großen Zeitrahmen ausgesucht: Ganze 3000 Jahre umspannen die spielbaren Reiche, in denen man im antiken China antreten kann. Die Zeitspanne bis zum Release ist nicht ganz so lang: Am 14. September erscheint die Vollversion des in Steams Early Access gestarteten Titels. Passend dazu hat Publisher Iceberg Interactive mittlerweile auch einen Launch-Trailer veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Extended Trailer