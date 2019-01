Disney Infinity 3.0: Play Without Limits: Alpha-Spielszenen des eingestellten Nachfolgers aufgetaucht - 4Players.de

Für Disney konnte die Toys-to-Life-Reihe Disney Infinity bekanntlich nicht die hohen finanziellen Erwartungen erfüllen und wurde 2016 eingestellt. Trotzdem werkelte man bei Avalanche Software und United Front Games offenbar noch an einem Disney Infinity 4.0, denn wie NintendoEverything berichtet, sind jetzt noch Alpha-Spielszenen zu dem Titel aufgetaucht, der niemals veröffentlicht wurde. Aus dem gut fünf-minütigen Video geht hervor, dass das Spiel vermutlich unter dem Namen Disney Infinity 4.0: Kingdoms erscheinen sollte. Inhaltlich hätte es wieder die üblichen Vermischungen diverser Disney-Helden und Universen gegeben. So zeigen die Szenen etwa Meister Yoda aus Star Wars, der Aladdin zu Hilfe eilt, um Droiden in Agrabah zu bekämpfen.

Disney Infinity 4.0 Kingdoms - Pre-Alpha UFG Footage from P Tologist on Vimeo.

Letztes aktuelles Video: Marvel Battlegrounds Playset