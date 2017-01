DiRT Rally: VR-Update für PS4 mit Koop-Modus angekündigt - 4Players.de

Codemasters und Publisher Koch Media haben die VR Edition der Rennsimulation Dirt Rally für die PlayStation 4 angekündigt, die schon in naher Zukunft erscheinen soll. Einen genauen Termin wollte man allerdings noch nicht verraten. Neben der Unterstützung von PlayStation VR (PSVR) wird die Rallye-Erfahrung außerdem um einen Koop-Modus erweitert: Dabei schlüpft ein zweiter Spieler in die Rolle des Co-Piloten und sieht die Anweisungen des Gebetsbuchs auf dem TV-Bildschirm, die er anschließend mit Controller-Eingaben an den VR-Fahrer hinter dem Steuer weiterreichen kann. Laut Pressemitteilung wird man alle Fahrzeuge, alle Strecken und sämtliche Disziplinen in VR erleben können.In Kürze soll die VR Edition im regulären Handel auf Disk zum Preis von 39,99 Euro erscheinen. Für bisherige Besitzer wird das VR-Update als kostenpflichtiger DLC zum Preis von 12,99 Euro angeboten. Wir haben bei Codemasters nachgehakt, ob im Rahmen der VR-Erweiterung auch an einem separaten Patch für die Pro-Variante der PS4 gearbeitet wird.Auf dem PC unterstützt Dirt Rally bereits seit dem letzten Jahr VR: Der offizielle Patch für die Einbindung von Oculus Rift wurde dort allerdings kostenlos zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: PlayStation-VR-Trailer