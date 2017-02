DiRT Rally: VR-Update für PlayStation VR mit Co-Piloten-Modus verfügbar - 4Players.de

Codemasters hat die VR Edition von DiRT Rally für PlayStation VR veröffentlicht. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die DiRT Rally VR Edition als Box im Handel erhältlich. Spieler, die DiRT Rally bereits besitzen, können das DiRT Rally VR Upgrade separat im PlayStation Store erwerben.Neben der Unterstützung von PlayStation VR (PSVR) wird die Rallye-Erfahrung außerdem um einen Koop-Modus erweitert: Dabei schlüpft ein zweiter Spieler in die Rolle des Co-Piloten und sieht die Anweisungen des "Gebetsbuchs" ("Pace Notes") auf dem TV-Bildschirm, die er anschließend mit Controller-Eingaben an den VR-Fahrer hinter dem Steuer weiterreichen kann. Laut Pressemitteilung wird man alle Fahrzeuge, Strecken und Disziplinen in VR erleben können.Letztes aktuelles Video: PS VR Support