Star Ruler 2: Source-Code der 4X-Strategie veröffentlicht - 4Players.de

Die Entwickler von Star Ruler 2 haben den Source-Code des Spiels vor einigen Tagen frei zugänglich gemacht; mit einem Beitrag im Steam-Forum weisen sie auf die Veröffentlichung hin. Im Wesentlichen sei die 4X-Strategie damit kostenlos spielbar - vorher müsse der Code allerdings entsprechend zusammengefügt werden. Auf GitHub ist das Material verfügbar.Star Ruler 2 gehört mit seiner interessanten Diplomatie und Wirtschaft zu den einfallsreichsten Titeln seiner Art ( zum Test ), hat sich allerdings so schlecht verkauft, dass das Independent-Studio Blind Mind schon vor der Veröffentlichung des Download-Inhalts Wake of the Heralds schließen musste.