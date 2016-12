Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2: Balance-Update verfügbar - 4Players.de

Hinweise zur Feinabstimmung/Spielbalance

Saat der Zeit

Ziel 2 Eroberungszeit angepasst Defensiv-Topf entfernt

Ziel 3 Eroberungszeit angepasst



Zombopolis

Ziel 1 Eroberungszeit angepasst

Ziel 3 Eroberungszeit angepasst

Minispiel Batterielebensdauer leicht erhöht Dauer, die Zombots Schilde nach Zerstörung der Batterien ausfallen, leicht erhöht



Mondbasis Z

Ziel 2 Eroberungszeit angepasst

Ziel 3

Eroberungszeit angepasst

Zomburbia

Ziel 2 Eroberungszeit angepasst

Ziel 3 Eroberungszeit angepasst



Erbsenkanone

Detonationsschaden von 25 auf 30 erhöht

Regulären Umgebungsschaden von 15 auf 18 erhöht

Regulären Umgebungsschaden-Radius von 2 auf 2,5 erhöht

Projektilgeschwindigkeit von 250 auf 350 erhöht

Rückstoß um ~30 % verringert.

Anfängliche Fadenkreuz-Größe um 40 % verringert

Pirat:

Schrotflinte Schaden von 20 auf 25 erhöht Nachladezeit von 2,25 auf 2 verringert

Präzisionswaffe Detonationsschaden von 30 auf 35 erhöht Regulären Umgebungsschaden-Radius von 1,5 auf 2 erhöht Trefferschaden von 35 auf 40 erhöht



Soldat

Geschwindigkeit der Fadenkreuz-Ausweitung um 40 % verringert

Schnapper

Gesundheit von 225 auf 215 verringert

Feuerrate von 100 auf 85 verringert

Mais

Nah-/Langdistanzschaden von 5,5/4,5 auf 4,5/3,5 verringert

Zunderholz

Primärwaffe Projektil-Präzision um 50 % verringert Nah-/Langdistanzschaden von 7,5/4,5 auf 5/3 verringert Zeit vor Überhitzen um 1 Sekunde erhöht

Schwelender Wahnsinn Projektil-Präzision um 50 % verringert Schaden von 5 auf 5,5 erhöht



Wicht

Schaden der Mech-Primärwaffe von 15 auf 13 verringert

Gleitziege

Nah-/Langdistanzschaden der Primärwaffe von 7,5/5,5 auf 6,5/4,5 verringert

Nah-/Langdistanzschaden des Mega-unglaublichen Lasers von 12/8 auf 10,5/7,5 verringert

Kaktee

Abklingzeit von 30 auf 20 verringert

Sonnenblume

Präzision um 25 % erhöht

Major Mais

Radius des Luftschlags von 8 auf 5 verringert

All-Star

Gesundheit von 150 auf 200 erhöht

Höchstzahl der von einem Spieler zu spawnenden Schilde von 4 auf 3 gesenkt

Gesundheit von 50 auf 75 erhöht

Wicht

Verzögerung zum Ausstieg aus dem Mech von 1 auf 0,2 Sekunden verringert

PopCap und Electronic Arts haben ein Balance-Update für Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 veröffentlicht. Folgende Anpassungen wurden an den Karten, den Spielmodi und den Charakteren vorgenommen.Elektro-ErbsenkanoneHinweise des Entwicklerteams: Die Elektro-Erbsenkanone kämpft aus diversen Gründen immer noch darum, nicht den Anschluss an die anderen Erbsen zu verlieren. Mit den neuesten Änderungen ist sie einfacher zu spielen, ohne für anspruchsvolle Spieler an Reiz zu verlieren. Aufgrund der Detonationsmechanik ist sie ein Charakter, der viel Geschick erfordert. Der Detonationsschaden wurde erhöht, damit sich ein gutes Timing besser bezahlt macht. Die niedrige Projektilgeschwindigkeit ist für das Detonationstiming von Vorteil, verringert aber auch die Präzision. Das wird jetzt zum Teil durch einen erhöhten Umgebungsschaden und -radius abgemildert.Kommando-ErbsenkanoneHinweise des Entwicklerteams: Auch wenn die Kommando-Erbse recht hohen Schaden verursacht, ist sie aufgrund ihrer geringen Präzision und des Spielgefühls insgesamt nur schwer effektiv zu nutzen. Die aktuellen Anpassungen verbessern das Spielgefühl und machen den Spielcharakter insgesamt wirkungsvoller.Käpt'n KanoneHinweise des Entwicklerteams: Käpt'n Kanone ist einer der anspruchsvolleren Charaktere. Von den aktuellen Änderungen profitieren sowohl Spieler, die im Umgang mit ihm geübt sind, als auch Neulinge, für die der Charakter nun zugänglicher ist. Abgesehen von der kniffligen Detonationsmechanik waren wir der Ansicht, dass seine Schrotflinte etwas mehr Kraft vertragen könnte, um ihn effektiver im Kampf auf kurze Distanz zu machen. Der Detonationsschaden wurde erhöht, damit sich ein gutes Timing besser bezahlt macht. Aufgrund des langsamen Projektils ist das Timing von Detonationen einfacher, gleichzeitig wird es schwerer, direkte Treffer zu landen. Wir haben seinen Trefferschaden und den Radius für Umgebungsschaden erhöht, damit direkt Treffer wirkungsvoller sind und Fehlschüsse weniger ins Gewicht fallen.General SupremoHinweise des Entwicklerteams: Aufgrund seiner hohen Feuerrate büßt Supremo schnell an Präzision ein. Damit empfiehlt es sich auf größere Distanz, in kurzen Feuerstößen zu schießen. Bisher wurde die Waffe allerdings zu schnell unpräzise, und dadurch war es schwierig, mit dem Charakter genug Treffer in Folge zu landen, um effektiv zu sein. Dieses Problem wurde durch eine Verringerung der Geschwindigkeit, mit der sich das Fadenkreuz weitet, abgemildert.RüstungsschnapperHinweise des Entwicklerteams: Die Extra-Gesundheit des Rüstungsschnappers war ein kleines Bisschen zu hoch, insbesondere mit den beiden Gesundheits-Upgrades. Damit war es mit dem Schnapper zu leicht, davonzukommen, während man gerade einen Feind verdaute. Jetzt ist der Rüstungsschnapper zwar immer noch der mit der höchsten Gesundheit. Doch gleichzeitig müssen die Spieler bei der Wahl ihrer Opfer etwas vorsichtiger vorgehen. Darüber hinaus waren wir der Ansicht, dass sein Angriff für einen so langsamen, Panzer-artigen Schnapper zu effektiv war. Mit einer Verringerung der Feuerrate kann er nun weiterhin kräftig zuschnappen, nur eben leicht verlangsamt.Grill-Mais:Hinweise des Entwicklerteams: Grill-Mais ist vor allem dank seiner Fähigkeit, sein Feuer schnell und leicht zu streuen, effektiv. Als Feuer-Charakter ist sein Basis-Schaden bereits niedriger als der anderer Mais-Varianten, doch leider war er damit bislang immer noch zu hoch. Als Ausgleich zur enormen Feuerrate wurde deshalb der Schaden nun verringert.Hinweise des Entwicklerteams: Zunderholz ist als schwere Einheit angelegt und besonders auf mittlere und kurze Distanz effektiv. Seine größte Stärke ist die Fähigkeit, viele Treffer einzustecken. Wir fanden allerdings, dass er auf weite Distanz immer noch zu effektiv war. Um ihn noch stärker in seiner Rolle aufgehen zu lassen, wurden deshalb sein Schaden und die Präzision reduziert. Gleichzeitig mussten wir diese Verringerungen auch durch etwas Positives ausgleichen. Deshalb wurde die Feuerdauer vor Überhitzen erhöht, ebenso wie der Schaden von „Schwelender Wahnsinn“. Damit fällt die verringerte Präzision nicht zu gravierend aus.DrakeHinweise des Entwicklerteams: Die Drachenflamme ist aufgrund des hohen Schadens und großen Streuwinkels ein wenig zu stark, selbst für einen Mech. Damit der Mech seiner Rolle als Feuer-Charakter besser gerecht wird, wurde der Basis-Schaden als Ausgleich für den Feuerschaden verringert.Hinweise des Entwicklerteams: Der Schadensausstoß der Gleitziege war für eine Unterstützer-Klasse einfach etwas zu hoch. Die Ziege soll ja in erster Linie Verbündete stärken und Feinde lediglich stören. Deshalb wurde der Schaden etwas verringert, damit die Ziege dieser Rolle künftig besser gerecht wird.Kartoffel-Nugget-MinenHinweise des Entwicklerteams: Wir haben festgestellt, dass die Nugget-Minen noch nicht ganz an die regulären Kartoffelminen herankommen. Deshalb haben wir die Abklingzeit verkürzt. Zwischen diesen beiden Fähigkeiten die richtige Wahl zu treffen, kann jetzt entscheidend sein.NachtblumeHinweise des Entwicklerteams: Die Nachtblume war bislang auf längere Distanz nicht so effektiv, wie wir gedacht hätten. Dank der verbesserten Präzision kann sie jetzt auch Gegner auf größere Entfernungen empfindlich stören.ButterschwallHinweise des Entwicklerteams: Der Butterschwall war vor allem wegen des beachtlichen Einschlagsgebiets eine zu mächtige Fähigkeit. Wir haben den Radius verringert, so dass Spieler ihre Luftschläge künftig etwas präziser setzen müssen.Tackling-SchildSchildfalleHinweise des Entwicklerteams: Der Tackling-Schild war im Vergleich zu seinem Gegenstück bei den Pflanzen, der Hochwallnuss, immer etwas benachteiligt. Mit der Erhöhung der Gesundheit sind sie nun näher beieinander. Die Schildfalle wurde ebenfalls verbessert, um mit diesen Änderungen mitzuhalten.Explosive Flucht (alle Mechs)Hinweise des Entwicklerteams: Die explosive Flucht ist nicht nur eine effektive Überlebensmaßnahme, sondern auch eine wirkungsvolle Waffe, da sie enormen Umgebungsschaden bei Pflanzengruppen verursacht. Aufgrund der langen Reaktionszeit war es bislang jedoch schwierig, vor der Explosion erfolgreich auszusteigen. Mit dieser Veränderung führt die Fähigkeit effektiver zum Ziel, gleichzeitig müssen die Spieler weiterhin vorausschauend vorgehen.