Starfighter Inc: Zweiter Kickstarter-Versuch: Multiplayer-Weltraumkämpfe der Marke "Counter-Strike trifft World of Warships" - 4Players.de

Die Impella Studios versuchen Starfighter Inc erneut via Kickstarter zu finanzieren. Diesmal sollen 150.000 Dollar für die Multiplayer-Hardcore-Weltraum-Simulation zusammenkommen. Der erste Versuch (Finanzierungsziel: 250.000 Dollar) scheiterte im Juni 2015. Aktuell steht der Geldzähler bei knapp 48.000 Dollar. Das Crowdfunding-Vorhaben läuft noch 27 Tage.Starfighter Inc wird als Online-Weltraumkampfsimulation auf Hard-Sci-Fi-Basis beschrieben - eine Mischung aus Counter-Strike (Permadeath in den Matches) und World of Warships (Individualisierung der Schiffe) im Weltraum. Das Flugverhalten soll komplex bzw. anspruchsvoll ausfallen und sich an X-Wing vs. Tie-Fighter orientieren. Auch ein komponentenbasiertes Schadenssystem sowie Multi-Crew-Schiffe (unterschiedliche Spieler-Rollen) sind geplant. Es soll also keine simple Arcade-Ballerei geboten werden. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen andere Spieler (3-gegen-3). Die Fähigkeiten des Spielers sollen über Sieg oder Niederlage im Kampf entscheiden, wobei sich das Basis-Schiff nach und nach mit Verbesserungen aufmöbeln lässt (Laster, Railguns, Raketen, Cyber-Kriegsführung etc.). Aufgewertet werden kann das Schiff mithilfe von Ingame-Geld, das man durch den Abschluss von Multiplayer-Missionen sammelt. Abgesehen von Tutorial-Missionen sind keine Einzelspieler-Inhalte geplant. Starfighter Inc ist für PC in Entwicklung. VR-Unterstützung für Oculus Rift, HTC Vive und OSVR ist geplant. Ab 25 Dollar erhält man eine digitale Version des Spiels bei Kickstarter. Der voraussichtliche Termin ist April 2018.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer