Starfighter Inc: Kickstarter-Mindestziel 26 Stunden vor dem Ablauf des Finanzierungszeitraums erreicht - 4Players.de

26 Stunden vor dem Ablauf des Finanzierungszeitraums hat die Kickstarter-Kampagne von Starfighter Inc das Mindestziel bei 150.000 Dollar erreicht. Aktuell steht der Geldzähler bei 155.808 Dollar von 2.831 Unterstützern. Auch das erste Zusatzziel (zwei alternative Pilotenskins) wurde bereits übersprungen.Starfighter Inc wird als Online-Weltraumkampfsimulation auf Hard-Sci-Fi-Basis beschrieben - eine Mischung aus Counter-Strike (Permadeath in den Matches) und World of Warships (Individualisierung der Schiffe) im Weltraum. Das Flugverhalten soll komplex bzw. anspruchsvoll ausfallen und sich an X-Wing vs. Tie-Fighter orientieren. Auch ein komponentenbasiertes Schadenssystem sowie Multi-Crew-Schiffe (unterschiedliche Spieler-Rollen) sind geplant. Es soll also keine simple Arcade-Ballerei geboten werden. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen andere Spieler (3-gegen-3). Die Fähigkeiten des Spielers sollen über Sieg oder Niederlage im Kampf entscheiden, wobei sich das Basis-Schiff nach und nach mit Verbesserungen aufmöbeln lässt (Laster, Railguns, Raketen, Cyber-Kriegsführung etc.). Aufgewertet werden kann das Schiff mithilfe von Ingame-Geld, das man durch den Abschluss von Multiplayer-Missionen sammelt. Abgesehen von Tutorial-Missionen sind keine Einzelspieler-Inhalte geplant.Starfighter Inc ist für PC in Entwicklung. VR-Unterstützung für Oculus Rift, HTC Vive und OSVR ist geplant. Ab 25 Dollar erhält man eine digitale Version des Spiels bei Kickstarter. Der voraussichtliche Erscheinungszeitraum ist April 2018. Der erste Kickstarter-Versuch (Finanzierungsziel: 250.000 Dollar) scheiterte im Juni 2015.Letztes aktuelles Video: You are a starfighter