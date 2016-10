Auch die Welt von Ark: Survival Evolved wird passend zu Halloween vom 28. Oktober bis zum 6. November um gruselige Objekte und Gestalten erweitert. So lassen sich düstere Kerker bauen, man trifft auf Skelett-Dinosaurier und Clowns mit Kettensägen. Die Inhalte sind auf The Island und in der Welt von Scorched Earth zu finden.Letztes aktuelles Video: Fear Evolved