ARK: Survival Evolved: Patch 252 bringt Turkey-Trial, neue Tiere und Höhlen - 4Players.de

Studio Wildcard zeigt im Trailer Eindrücke der neuen Inhalte von "Patch 252" des Survival-Abenteuers Ark: Survival Evolved . Mit dabei sind die neuen Tiere Achatina, Megalosaurus, Pachyrhinosaurus und Moschops. The Island erhält eine Tek- und Unterwasserhöhle und das "Turkey Trial 2 Event" lockt auf den Karten Scorched Earth, The Center und The Island mit neuen Herausforderungen.Letztes aktuelles Video: Patch 252