Studio Wildcard hat ARK: Survival Evolved als " Founder's Edition " (34,99 Euro) für PlayStation 4 veröffentlicht. Auch die Erweiterung ARK: Scorched Earth (19,99 Euro) sowie das " Survivor's Pack " bestehend aus ARK: Survival Evolved und ARK: Scorched Earth (49,99 Euro) stehen zur Verfügung. Wie schon auf PC und Xbox One befindet sich ARK weiterhin in Entwicklung. Daher wird die Survival-Sandbox auch im nächsten Jahr stetig mit neuen Dinosauriern, Waffen, Rüstungen, Mechaniken und Verbesserungen versorgt. Im Frühjahr 2017 soll es dann als "finales Produkt" erscheinen.Folgende "Produktbeschreibung" (Hinweis: Original-Wortlaut) ist dem PlayStation.Store zu entnehmen: "Die Ausgabe der Schöpfer geben den Spielern auf einer PS4-Version von ARK: Überleben, die alle in früheren Versionen entwickeln enthalten. Diese neue exklusive Version für die PS4 enthält auch ein Bionic Giga Haut und Rüstung Manticore Entire bereit für jede männlichen oder weiblichen Charakter, Spieler auch receveront Wetten ein normaler Tag. Die Spiele werden bis zu ihrer Veröffentlichung im Frühjahr 2017 wachsen. Gestrandet an der Küste einer mysteriösen Insel, musst du lernen zu überleben. Benutze deine List zum Töten oder Zähmen von durch das Land wandernden, urzeitlichen Kreaturen. Begegne anderen Spielern, überlebt gemeinsam, dominiert und flüchtet!"