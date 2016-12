ARK: Survival Evolved: Schafe kommen als Nutztiere hinzu - 4Players.de

Die Tierwelt in Ark: Survival Evolved wird demnächst um Schafe erweitert, wie Studio Wildcard gestern auf Steam mitgeteilt hat. Schon jetzt ist Tierhaltung wichtig, um Felder zu bewirtschaften und auf andere Weise Lebensmittel zu gewinnen - wie genau die Schafe ins Spiel integriert werden, wollen die Entwickler im Laufe des heutigen Tages bekanntgeben.Ursprünglich war wohl vorgesehen, dass es Schafe nur dann ins Spiel schaffen, wenn Ark den neuen Steam Award in der Kategorie "Bester Gebrauch eines landwirtschaftlichen Nutztieres" gewinnt - die Wahl in dieser Kategorie findet heute statt. Inzwischen hat Studio Wildcard seinen ursprünglichen Aufruf allerdings revidiert und weist darauf hin, dass das nächste große Update unabhängig vom Ausgang der Wahl Schafe einführen wird.Letztes aktuelles Video: Patch 253 Cnidaria Pegomastax Therizinosaurus Troodon Tusoteuthis and More