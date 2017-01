ARK: Survival Evolved: Neue Kreaturen und Unterwasserhöhlen jetzt auch auf Konsole - 4Players.de

Xbox Deployment has completed, all Official Servers are online with the latest update. pic.twitter.com/RhfrpvXoku — ARK (@survivetheark) 17. Januar 2017

Die Inhalte des im Dezember veröffentlichten PC-Updates v253 zu ARK: Survival Evolved sind im Rahmen von Patch v749 seit gestern auch auf Xbox One verfügbar, wie Studio Wildcard mitteilt Die PlayStation 4 soll heute ebenfalls noch mit Patch v503.0 auf denselben Stand aktualisiert werden. Damit haben fortan auch Konsolenjäger Zugriff auf zwei weitläufige Unterwasserhöhlen sowie fünf neue Kreaturen (Cnidaria, Troodon, Tusoteuthis, Pegomastax und Therizinosaurus). Zudem sei nun auch die PS4-Fassung in der Lage, Karten wie auf PC und Xbox prozedural zu generieren.Letztes aktuelles Video: Patch 253 Cnidaria Pegomastax Therizinosaurus Troodon Tusoteuthis and More