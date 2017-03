ARK: Survival Evolved: Studio Wildcard ruft Programm ins Leben, um ausgesuchte Mod-Entwickler finanziell zu unterstützen - 4Players.de

Der Entwickler von Ark: Survival Evolved , Studio Wildcard, hat im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco offiziell ein Programm mit dem Namen Sponsored Mods ins Leben gerufen. Über dieses sollen jeden Monat 15 ausgewählte Modder finanzielle Unterstützung in Höhe von 4.000 Dollar sowie Hilfe bei Fragen rund um die Entwicklung ihrer Modifikationen erhalten. Auf diese Art entstandene Mods könnten außerdem den Weg in das fertige, sowohl auf PC als auch Konsolen erscheinende Spiel finden."Wir wissen, wie teuer es sein kann, eine Mod zu entwickeln und zu vertreiben, weshalb wir Moddern mit dem Sponsored-Mods-Programm einen Teil der finanziellen Last abnehmen und ihnen bei der Entwicklung helfen wollen", zitiert die Pressemitteilung den Community Manager von Studio Wildcard, Cedric Burkes. Lead Designer Jeremy Stieglitz fügt hinzu: "Die Mods haben großen Anteil sowohl an der Langlebigkeit als auch der Vielfalt des Spiels und wir sind den begabten Entwicklern dieser Inhalte sehr dankbar."Einen Zusammenschnitt verschiedener Modifikationen zeigt Studio Wildcard in einem Video . Informationen zu dem Programm finden interessierte Entwickler auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Patch 255 Electrophorus Microraptor Ammonite Thylacoleo Tek Structures