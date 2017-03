ARK: Survival Evolved: Update v256 steht an: Inventar wird überarbeitet - 4Players.de

Here's a peak at new ARK Inventory Menu! Lot of new functionality, right-click context menus & better org for remote inventories u'll see :) pic.twitter.com/HeFmSTTf8m — Jeremy Stieglitz (@arkjeremy) 28. März 2017

New Mechanic: Aquatic & Amphibious Creature Breeding

New Dino: Equus

New Dino: Leedsichthys

New Dino: Ichthyornis

New Dino: Iguanodon

New Structures & Mechanic: Tek Underwater Bases

New Structure: TEK Teleporter

New Structure: TEK Mosa Saddle

New Structure: Tek Power Generator

Total Inventory Menu redesign (other UI's coming soon!)

Flyer Nerf

[MORE NOTES TO COME!]



New TEK Cave & Cyclical Active Volcano

New Structure: Dynamic-Length Bridges

More Creatures, Gear, Armors, Weapons, & Structures

"Ascension" Game Progression, "Boss Wars"

DirectX12 Mode for Windows 10 Approximate +20% perf

Specific Representative "on-ground" meshes for all dropped items

Random GPU Driver crash fix: TrueSky

[MORE NOTES TO COME]

Wenn alles nach Plan läuft, wird die PC-Version von ARK: Survival Evolved am Donnerstag mit dem Update v256 versorgt. Das Update wird dafür sorgen, dass aquatische und amphibische Kreaturen "brüten" können. Außerdem werden vier weitere Kreaturen (Equus, Leedsichthys, Ichthyornis und Iguanodon) eingeführt und die Benutzeroberfläche des Inventars vollständig überarbeitet. Weitere Interface-Bausteine sollen später verbessert werden. Auch neue TEK-Elemente (Unterwasser-Basis, Teleporter etc.) kommen hinzu.Des Weiteren bestätigten die Entwickler, dass die DirectX-12-Version weiterhin in Entwicklung sei und "irgendwann später" erscheinen soll. Eine TEK-Höhle, Brücken mit dynamischer Länge, ein zyklisch aktiver Vulkan, eine neue Spieler-Fortschritt-Stufe ("Ascension") etc. sind für die Zukunft geplant.Upcoming Version: v256, ETA: March 30A Little Further OutLetztes aktuelles Video: Start der