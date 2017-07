ARK: Survival Evolved: Kein Server-Wipe zum Launch, neue PvP-Server, Miet-Server für Konsolen und Ragnarok - 4Players.de

Eine weitere Konsole, um einen dedizierten Server bereitzustellen, wird nicht mehr benötigt

Vollständiger Zugriff auf ARKs Custom Server Einstellungen, um eigene Spielregeln zu erstellen

ARK Servergruppen ermöglichen das ultimative ARK Erlebnis und erlauben das Reisen zwischen den vier verschiedenen Spielgebieten

Sicherheitskopien der Serverdaten ermöglichen risikofreies Experimentieren ohne Datenverlust

Bessere Performance durch optimierte Server

Die dedizierten Server ermöglichen bis zu 100 Spieler.

Studio Wildcard hat bestätigt, dass die PvP-Server von ARK: Survival Evolved zur Veröffentlichung der Vollversion am 8. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One nicht zurückgesetzt werden sollen, obgleich sich die Entwickler zunächst für einen "Server-Wipe" aufgrund von duplizierten Gegenständen ausgesprochen hatten - schließlich wurden in den vergangenen Wochen und Monaten viele Hackerangriffe und Cheater verzeichnet. Die Wipe-Entscheidung haben sie mittlerweile, nach diversen internen und externen Diskussionen, revidiert. Existierende PvP-Server und sämtliche Fortschritte der Spieler werden somit auch nach Release des Spiels erhalten bleiben. Diese Server erhalten hingegen den Namenszusatz "Legacy". Außerdem werden neue Server mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen und -funktionen bereitgestellt.Des Weiteren wird die dritte offizielle Modifikation "Ragnarok" auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Dieses neue Spielgebiet steht für alle Spieler von ARK: Survival Evolved kostenlos zur Verfügung und wartet darauf, mit einem Greifen erkundet zu werden. Spieler, die bereits die Ragnarok-Modifikation auf PC spielen, können sich auf ein Update mit neuen Arealen und vielen Verbesserungen freuen.Am Tag der Veröffentlichung werden zudem private Miet-Server durch Anbieter Nitrado für PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Die Miet-Server für Konsolen bieten folgende Features:ARK: Survival Evolved erscheint weltweit im Handel und digital am 8. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Neben der normalen Box-Version wird es eine Explorer's Edition (109,99 Euro) und eine Limited Collector's Edition für 179,99 Euro (PS4, Xbox One) geben.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer