ARK: Survival Evolved: Veröffentlichung um drei Wochen verschoben; Performance (PC) soll verbessert werden - 4Players.de

Studio Wildcard hat die Veröffentlichung von ARK: Survival Evolved um drei Wochen verschoben . Der neue Termin ist der 29. August 2017 für PC (großes Update), PlayStation 4 und Xbox One. Bisheriger Termin war der 8. August 2017. Als Gründe für die Verschiebung werden die zeitaufwändige Erstellung der Gold-Master-Version und die Zertifizierung des Spiels für die Retail-Version genannt. Beides hätte mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen.Bis zum 29. August 2017 soll dann auch die (kostenlose) Erweiterung Ragnarok startklar sein. Zudem wollen die Entwickler die "zusätzliche Zeit" nutzen, um die PC-Version und den Mehrspieler-Modus zu überarbeiten. Gerade die Performance des Survival-Abenteuers soll in den kommenden Wochen optimiert werden. Die Verbesserungen sollen später auch ihren Weg auf die Konsolen finden. Ansonsten sollen die "derzeit lächerlichen" Multiplayer-Bosse überarbeitet, ein schwerer Bug beim Aufwachsen der Kreaturen (Baby-to-Juvie-Stasis) entfernt und die Server-Performance optimiert werden. Die Verteidigung gegen DDoS-Attacken soll ebenfalls ausgebaut werden. Auch die Behebung mancher Exploit-Schwachstellen (z. B. zur Verdoppelung von Gegenständen) steht auf der To-Do-Liste.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer