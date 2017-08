ARK: Survival Evolved: PS4-Spieler können ab sofort Server mieten, Xbox-One-Spieler in Kürze - 4Players.de

Wer Ark: Survival Evolved auf PlayStation 4 spielt, kann ab sofort eigene Server für bis zu 100 Spieler mieten, wie Entwickler Studio Wildcard bekannt gemacht hat. Nitrado stellt das Angebot zur Verfügung; die Server sind über die offizielle Webseite des Anbieters erhältlich. Verschiedene Konfigurationen sind dabei möglich, wobei die Kosten stark von der maximalen Spieleranzahl und der Mietdauer abhängen. Wer einen Server für Xbox One mieten möchte, wird das ab September tun können.Das vor gut zwei Jahren im Early Access auf Steam gestartete Survival-Abenteuer wird am 29. August als fertiges Spiel sowohl für PC als auch auf PS4 und Xbox One erscheinen - nicht nur digital, sondern auch im Handel.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer