Bloodstained: Ritual of the Night: Entwickler präsentieren einen Dorf-Schauplatz und animierte Spielszenen - 4Players.de

In ihrem achten Kickstarter -Update-Video präsentieren die Entwickler von Bloodstained: Ritual of the Night den Schauplatz "The Village By The Castle" in Form von animierten Spielszenen. Nachdem offenbar eine Erkältung das halbe Team lahmgelegt hat, erläutert man diesmal den frischen Schauplatz: Auf dem Weg zum Schloss durchquert man dieses Dorf. Der blutrote Horizont ist vom Laki-Vulkanausbruch in den Jahren 1783/84 inspiriert - und von einem passenden Sprichwort aus Hampshire: "the afternoon sky was dark as night and red as blood". Bloodstained: Ritual of the Night ist ein von Castlevania inspirierter Plattformer bzw. Side-Scroller mit Rollenspiel- und Crafting-Elementen, bei dem Erkundung im Mittelpunkt steht. Koji Igarashi (Igavania) leitet das Projekt, Michiru Yamane ist für die Musik verantwortlich. Die Entwicklung findet bei Inti Creates statt, wo das Spiel vor einiger Zeit auf 2018 verschoben wurde.Letztes aktuelles Video: Development-Update 8