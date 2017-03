Bloodstained: Ritual of the Night: Switch-Adaption in Arbeit? - 4Players.de

Bildquelle: Nintendo Everything

Koji Igarashi und Inti Creates könnten an einer Umsetzung von Bloodstained: Ritual of the Night für Nintendo Switch arbeiten, wie Nintendo Everything berichtet . Das lege jedenfalls eine an Switch-Besitzer versendete Nachricht von Nintendo of Europe nahe, wo das 2D-Action-Adventure des ehemaligen Castlevania-Produzenten als einer von über 60 kommenden Indie-Titeln für die Konsole aufgelistet sei (fünfter Eintrag in der vorletzten Spalte):Offiziell befindet sich das erfolgreich via Kickstarter finanzierte Spiel für PC, Mac, Linux, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita und Wii U in Entwicklung. Da die Veröffentlichung zuletzt auf 2018 verschoben wurde (wir berichteten ), könnte die Wii-U-Fassungen allerdings zugunsten einer Switch-Version ad acta gelegt worden sein, wie Nintendo Everything mutmaßt.Letztes aktuelles Video: Development-Update 8