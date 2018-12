Bloodstained: Ritual of the Night: Umsetzungen für Linux und Mac gestrichen - 4Players.de

Koji Igarashi schreibt bei Kickstarter , dass die Mac- und Linux-Versionen von Bloodstained: Ritual of the Night gestrichen wurden. Er erklärt, dass sowohl der Online-Support als auch die Middleware-Nutzung auf diesen Plattformen eine Herausforderung darstellen würden und sie lieber sicherstellen möchten, dass der Rest des versprochenen Spielumfangs realisiert werden kann. Unterstützer, die das Spiel auf Mac und Linux spielen wollten, können die Plattform ihrer Bestellung auf Nachfrage ändern. Details findet ihr hier . "Wir entschuldigen uns aufrichtig für diese Unannehmlichkeiten und hoffen auf ihr Verständnis", schreibt Igarashi.Last but not least ist dem Update-Beitrag zu entnehmen, dass die Entwicklung mittlerweile weit fortgeschritten ist. Sie hätten alle Feinde in den Levels platziert und würden jetzt mit der Ausbalancierung beginnen. Trotzdem würde es noch Bugs geben, die den Fortschritt blockieren.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer