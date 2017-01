Knee Deep: Demnächst für PS4 und Xbox One: ein geheimnisvoller Selbstmord - 4Players.de

Das bereits seit anderthalb Jahren auf PC erhältliche Knee Deep wird in Kürze auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, wie der Publisher der Konsolenfassungen bekannt macht. Laut Wales Interactive startet das Adventure am 31. Januar auf PS4 sowie am 3. Februar auf Xbox One. Während die Steam -Version auch Virtual-Reality-Headsets ( Oculus Rift OSVR ) unterstützt, ist von PlayStation VR in der Pressemitteilung keine Rede.In Knee Deep ermittelt man einen "geheimnisvollen Selbstmord" aus der Sicht dreier Charaktere: der Bloggerin Romana Teague, des Reporters Jack Bellet und des zynischen Privatdetektivs K.C. Gaddis'. Entscheidungen sollen dabei nicht nur Unterhaltungen, sondern auch den Verlauf der Handlung beeinflussen, während das Spiel ähnlich wie die LucasFilm-Adventures nie in einer Sackgasse enden werde.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer