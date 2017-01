Das bereits seit anderthalb Jahren auf PC erhältliche Knee Deep erscheint am 31. Januar auch für PS4 und am 3. Feburar für die Xbox One. Der Launch-Trailer zeigt Eindrücke des Adventures, in dem es einen geheimnisvollen Selbstmord aus der Sicht dreier Charaktere aufzuklären gilt.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer