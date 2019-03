Niffelheim: Umfangreiches Update für das nordische 2D-Rollenspiel veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 12. März 2019, 07:39 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 7. März 2019, 08:53 Uhr:

Inzwischen hat Ellada Games das große Update für Niffelheim veröffentlicht und die Rabattaktion auf Steam eingeläutet, wo das nordische Action-Rollenspiel aktuell für 5,71 Euro statt 16,79 Euro angeboten wird. Ellada Games wird seinem auf nordischer Mythologie basierenden 2D-Action-Rollenspiel Niffelheim am 11. März 2019 ein großes Update (v1.0.008) spendieren, das umfassende Anpassungen an der Spielbalance sowie den Animationen, den Gegnerplatzierungen, den Spielhilfen und dem Beutesystem vornehmen wird. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Update Trailer Ver 10008Darüber hinaus soll es auf Steam parallel zur Aktualisierung einen eintägigen Rabatt von 66 Prozent auf den aktuellen Verkaufspreis von 16,79 Euro geben. Außerdem soll die Reise nach Valhalla im Frühjahr auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.