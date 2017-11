Der u.a. über Kickstarter finanzierte und im Early Access auf Steam fertig entwicklte Arcade-Shooter Dimension Drive erscheint am 7. Dezember für Windows, Mac und Linux sowie auf Nintendo Switch. Das hat Entwickler 2Awesome Studio bekannt gegeben.Das Besondere am Spiel: Während man meist klassisch von unten nach oben fliegt und feindliche Schiffe abschießt, kann man jederzeit von der linken auf die rechte Bildschirmhälfte und umgekehrt wechseln, denn beide zeigen jeweils verschiedene Umgebungen. Dabei wehrt man sich nicht nur gegen Angreifer, sondern löst auch Rätsel. Wer will, begleitet außerdem einen Kumpel im lokalen Koop-Abenteuer.Von sich reden gemacht hat Dimension Drive aber nicht vorrangig durch sein Prinzip, sondern vor allem dadurch, dass ein Betrüger vor zwei Jahren den erfolgreichen Abschluss der ersten Kickstarter-Kampagne verhindert hatte ( wir berichteten) Letztes aktuelles Video: Start-Trailer