Dimension Drive: PS4-Umsetzung der Arcade-Action soll noch im April erscheinen - 4Players.de

Die via Kickstarter finanzierte Arcade-Action Dimension Drive soll noch in diesem Monat auf der PlayStation 4 erscheinen. Die Umsetzung hat das Entwicklerteam von 2Awesome Studio nach Angaben von Dualshockers bestätigt, ohne aber einen konkreten Termin zu nennen. Zuvor wurde der Titel bereits auf PC und Switch veröffentlicht.Dimension Drive hebt sich spielerisch vor allem dadurch von klassischen Shoot'em-ups wie R-Type oder Ikaruga ab, weil man sein bewaffnetes Raumschiff jederzeit zwischen beiden Hälften des vertikal geteilten Bildschirms und damit zwischen den Dimensionen bewegen darf.Während das Spiel weltweit digital veröffentlicht wird, gibt es in Asien eine limitierte Edition, die neben einer physikalischen Version auch den Soundtrack des Spiels, ein numeriertes Zertifikat und eine Sammlerbox enthalten soll. Zu beziehen ist diese Limited Edition exklusiv bei Play-Asia.com Letztes aktuelles Video: Intro