Cossacks 3: Massenschlachten im 17. und 18. Jhd.: Remake des Klassikers erschienen - 4Players.de

GSC Game World hat Cossacks 3 veröffentlicht. Das Echtzeit-Strategiespiel rund um Massenschlachten im 17. und 18. Jahrhundert ist in digitaler Form ( Steam ) und im Einzelhandel via Ravenscourt für PC erhältlich (Preis: 19,99 Euro). Spieler, die Cossacks 3 in den ersten zwei Wochen nach dem Verkaufsstart erwerben, erhalten weitere Zusatzinhalte. Dazu zählen neben einer zusätzlichen Singleplayer-Kampagne zwei Söldner-Einheiten, die jeder Nation gegen Gold zur Verfügung stehen. Außerdem wird ein zusätzliches Abzeichen im Multiplayer-Modus freigeschaltet.Laut GSC Game World ist Cossacks 3 das Remake des Klassikers aus dem Jahr 2000. Zwölf Nationen, 70 Truppentypen, 100 Forschungsmöglichkeiten und über 140 verschiedene historische Gebäude erwarten den Spieler. Neben den Schlachten zu Land kann man darüber hinaus eine Flotte ausheben und den Feind über den Seeweg angreifen. Das Spiel bietet fünf historische Singleplayer-Kampagnen. Zudem kann man sich im Multiplayermodus mit bis zu insgesamt acht Spielern auf einer Karte messen. Hier können Bündnisse eingegangen oder der Computergegner herausfordert werden."Die große Bandbreite verschiedener Einheiten, Nahkampf- und Feuerwaffen sowie der Einfluss der Landschaft erlauben dem Spieler unendliche taktische Möglichkeiten. Die realistischen Physik-Berechnungen sorgen zusätzlich für ein noch authentischeres Spielgefühl, wenn Kanonenkugeln und Geschosse einschlagen", heißt es vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: Preussen