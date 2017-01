Cossacks 3: Erweiterung "Rise to Glory" in Entwicklung - 4Players.de

Prussian campaign: Assume the role of Frederick the Great and lead the mighty Prussian armies into the fiercest skirmishes 18th century Europe have ever seen.

Swedish campaign: Experience the rise of Sweden to its position of the global power under the leadership of Gustavus Adolphus, a genius military leader who invented the modern way of conducting warfare.

New Original Units: 7 new units come into the game, 3 of which are completely new.

New environments: Take out your winter coats, as Rise to Glory introduces winter maps to both singleplayer and multiplayer modes.

New nations: mighty Bavaria and Saxony - favorites of the old fans - make a comeback to display the military might of German states.

Custom missions: three singleplayer scenarios will allow you participate in exciting historical battles that took place all over Europe.

If you have any questions - do not hesitate to contact me, I'd be glad to answer them.



Für Cossacks 3 befindet sich die Erweiterung "Rise to Glory" in Entwickung . Enthalten sind eine preußische und eine schwedische Kampagne, sieben neue Einheiten, winterliche Schlachtfelder, zwei weitere Nationen (Bayern und Sachsen) und drei Einzelspieler-Szenarien. Das Add-on wird am 15. Februar 2017 erscheinen. Besitzer der "Deluxe Edition" erhalten das DLC-Paket ohne weitere Kosten.Main features:As a reminder, Bavaria and Saxony will be available to everyone for free in one week after the release of the DLC! Deluxe edition and DLC owners will get an exclusive 7-day access to them and new units, everyone else will get their hands on them on 22th of February.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer