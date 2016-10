Expeditions: Viking: Das Wikingerdorf wird angegriffen: Spielszenen zeigen das rundenbasierte Kampfsystem - 4Players.de

Einen ausführlichen Blick auf das rundenbasierte Kampfsystem in Expeditions: Viking erlaubt das folgende Spielszenen-Video. Zu sehen ist, wie ein Angriff auf das eigene Wikingerdorf in der Frühphase des Spiels zurückgeschlagen wird. Die Entwickler gehen dabei auf die Charaktere, ihre Kampffertigkeiten und die Neuerungen im historischen Taktik-Rollenspiel ein. Im Gegensatz zum Vorgänger wird man diesmal die Karte in Echtzeit erkunden bzw. erforschen können. Erst wenn es zu einem Kampf kommt, wird in den Rundenmodus gewechselt. Expeditions: Viking soll in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch und Polnisch zur Verfügung stehen (jeweils Text). Es soll im ersten Quartal 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Devs Play - The Northmen Raid