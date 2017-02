Expeditions: Viking: Soundtrack von Knut Avenstroup Haugen - 4Players.de

Knut Avenstroup Haugen ist für die nordisch angehauchte Musikuntermalung in Expeditions: Viking verantwortlich. Auch das norwegische Bukkehorn (Ziegenhorn) wird zu hören sein. "Schon als Logic Artists zum ersten Mal mit dem Projekt auf mich zukamen, dachte ich mir, wie interessant die Wikinger-Thematik sei. Skandinavien weist ein großes, kulturelles Erbe auf, sowohl historisch als auch literarisch. Von daher war ich schon früh davon überzeugt, dass dies die ideale Gelegenheit sei, um dieses Kulturerbe auch dem Rest der Welt näherzubringen", sagte Knut Avenstroup Haugen, der auch die Soundtracks zu Age of Conan und Lords of the Fallen komponiert hatte.Sound-Designer und Programmierer Nils Iver Holtar dazu: "Die besten Musikerfahrungen in Videospielen macht man nur mit den Stücken, welche man auch nach dem ersten Mal immer wieder hören möchte und gefesselt bleibt. Man muss sichergehen, dass der Spieler langfristig daran interessiert ist, was er gerade zu hören bekommt und die Musikuntermalung genügend Nuancen für abwechslungsreiche Klänge bietet. Wir wollten einen sehr stimmigen Soundtrack, weshalb wir froh sind, dass Knut Avenstroup Haugen schnell großes Interesse für unser Projekt zeigte." Expeditions: Conquistador wird am 27. April 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Developer Diary - Original Soundtrack