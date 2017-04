Expeditions: Viking: Vorstellung des klassenlosen Kampfsystems - 4Players.de

Das klassenlose Kampfsystem aus Expeditions: Viking wird von den Entwicklern (Logic Artists) im Video vorgestellt. Jonas Waever (Creative Director) zeigt einige der (über) 70 einsetzbaren Fähigkeiten, die in den Kämpfen zur Verfügung stehen: "Mit Expeditions: Viking haben wir ein RPG [Rollenspiel] ohne Klassensystem erschaffen, in dem wir Spielern die Möglichkeit bieten wollten, zu experimentieren und Synergien zwischen verschiedensten Waffen und Fähigkeiten auszuprobieren. Im Video zeigen wir, wie ein Spieler eine Gruppe so zusammenstellen kann, dass Waffen und Fähigkeiten ideal zusammen funktionieren". Der Nachfolger von Expeditions: Conquistador erscheint am 27. April 2017 für PC (Steam, GOG, GamersGate, Greenman Gaming) und wird auch im Einzelhandel verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Devs Play 2 - A Raid on Dumfries