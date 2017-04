Games of Glory: Open-Beta-Start des teambasierten Arena-Shooters - 4Players.de

Screenshot - Games of Glory (PC) Screenshot - Games of Glory (PC) Screenshot - Games of Glory (PC) Screenshot - Games of Glory (PC) Screenshot - Games of Glory (PC)

Lightbulb Crews Free-to-play-MOBA Games of Glory ist am 25. April 2017 auf PlayStation 4 und PC in die offene Betaphase gestartet. Der teambasierte Arena-Shooter aus der Draufsicht unterstützt Cross-Plattform-Play und ist als kostenloser Download via PlayStation Store und Steam erhältlich. Zum Spiel heißt es von den französischen Entwicklern: "In Games of Glory treten Spieler als einer von 15 mächtigen Kriegern mit drei einzigartigen Fähigkeiten gegeneinander an. Die fünf verschiedenen Klassen - Tank, Support, Carry Assassin und Scout - bieten Spielern die Möglichkeit, ihrem bevorzugten Spielstil nachzugehen. Spieler können sich während der Matches Credits verdienen, mit denen sie ihre Elitekämpfer mit 50 verschiedenen, nicht charaktergebundenen Waffen ausrüsten können. Vom Flammenwerfer über Schwerter bis hin zu Raketenwerfern und Scharfschützengewehren sind dutzende tödlicher Kombinationen möglich.""Die Clubs in Games of Glory ermöglichen es Teams ihre eigenen Skins mit ihren Farben, einem Logo aus dem Logo Creator oder importierten Logos zu gestalten. Durch die Clubs können Spieler gemeinsam Spielen, Farbe zeigen und in den zwei verschiedenen Modi auf den Planeten Arkashan und Svandia antreten. Auf Arkashan treten jeweils vier Spieler gegeneinander an und müssen Kontrollpunkte erobern, um die gegnerische Basis zu belagern. Svandia ist ein blitzschnelles 3v3-Match, in dem Spieler sich ganz darauf konzentrieren müssen den Star des gegnerischen Teams zu besiegen. Es gewinnt das Team, das als erstes fünf Runden für sich entscheiden konnte." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Ankuendigungs-Trailer