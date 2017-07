In einem frischen Trailer zum Action-Titel Games Of Glory von Lightbulb Crew wird der neue Klon Suu'chadak vorgestellt, welcher mit seinen Heiler-Fähigkeiten vor allem dem eigenen Team unter die Arme greift.Der Free-To-Play-Titel Games Of Glory, den die Entwickler als teambasierte Zweistick-Action bezeichnen, ist für PS4 und PC verfügbar und befindet sich derzeit in der offenen Beta!Letztes aktuelles Video: Neuer Klon Suuchadak im Trailer