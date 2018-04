Subaeria: Action-Puzzler startet Ende April auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Subaeria (PC) Screenshot - Subaeria (PC) Screenshot - Subaeria (PC) Screenshot - Subaeria (PC) Screenshot - Subaeria (PC) Screenshot - Subaeria (PC) Screenshot - Subaeria (PC) Screenshot - Subaeria (PC)

Das kanadische Entwicklerstudio iLLOGIKA wird seinen strategischen Action-Puzzler Subaeria am 24. April 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Das Unterwasser-Abenteuer mit Roguelike-Elementen befindet sich seit September 2015 im Early Access auf Steam , wo es aktuell 12,99 Euro kostet.Im Spiel ist man zusammen mit einer Drohne unterwegs und muss sich seinen Weg durch angriffslustige Roboterhorden bahnen. Neben der cleveren Nutzung der Spielumgebung soll man seine Gegner auch manipulieren können, um sich gegenseitig auszuschalten. Jeder Raum soll ein Puzzle in einem Labyrinth darstellen, das sich bei jeder Partie verändere. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer