Kursk: Entwickler zeigen aktuelle Spielszenen aus ihrem dokumentarischen U-Boot-Drama - 4Players.de

Die polnischen Entwickler Jujubee haben einen Trailer mit aktuellen Spielszenen (siehe unten) aus ihrem dokumentarischen U-Boot-Drama Kursk veröffentlicht, das am 11. Oktober 2018 für PC und Mac ( Steam ) sowie in der ersten Jahreshälfte 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Kursk sei das erst Adventure- und Dokumentar-Videospiel, das auf wahren Ereignissen basiert. Als Spieler übernehme man die Rolle eines Spions, der sich Zugang zum russischen Atom-U-Boot K-141 Kursk verschafft hat, um geheime Informationen über die bahnbrechenden Schkwal-Superkavitationstorpedos zu sammeln. Während man versucht, seine Mission zu erfüllen, soll man Zeuge der dramatischen Ereignisse werden, die im Jahr 2000 die Welt erschütterten. Auf der gamescom in Köln wird man die Entwickler am Stand D-055 in Halle 2.2 persönlich treffen können."Wir glauben, dass die Zeit reif dafür ist, wahre Geschichten zu erzählen. In einem Zeitalter, in dem wir mit der gesamten Unterhaltungsindustrie, inklusive Film und Fernsehen, um die Freizeit der Verbraucher buhlen, und in welcher diese sich wahrscheinlich weniger mit Sachtexten beschäftigen, haben Spieleproduzenten eine zusätzliche Verantwortung. Es ist wahr, dass Spiele immer komplexer werden. Sie bieten ein unglaubliches audio-visuelles Erlebnis und machen es damit möglich, uns in einer virtuellen Welt zu verlieren. Dabei helfen sie uns aber selten dabei, zu wachsen. Deswegen wollen wir die abgeschottete Welt der Videospielthemen verlassen und Spieler einladen, ihr Wissen um die Geschichte der realen Welt zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass KURSK ein sehr attraktiver Titel für all jene sein wird, die ein ambitioniertes und erwachsenes Spiel suchen", so CEO Michal Stepien.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer