Crossout: Über drei Millionen Spieler in einem Monat - 4Players.de

Seit dem Start von Crossout am 30. Mai 2017 konnten die postapokalyptischen Fahrzeugkämpfe schon mehr als drei Millionen aktive Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verbuchen, die mehrere Millionen Spielstunden mit Gefechten, Rennen und Fahrzeugbau verbracht hätten, wie Entwickler Targem Games und Publisher Gaijin Entertainment mitteilen "Wir waren sehr gespannt auf den Start von Crossout, insbesondere dank des umwerfenden Feedbacks und der Unterstützung derjeniger, die das Spiel bereits auf Messen wie der E3 und Gamescom sowie während des geschlossenen Betatests ausprobieren konnten", so Stanislav Skorb, CEO bei Targem Games. "Wir haben viel Mühe, Enthusiasmus und Hingabe investiert um Crossout zu einem einzigartigen und tollen Erlebnis für Jedermann zu machen, daher ist ein solch spektakulärer Start einfach fantastisch. Wir bleiben weiterhin darauf fokussiert, das Spiel zu verbessern und zu erweitern und haben seit Start bereits mehrere Updates veröffentlicht und neue Features vorgestellt, darunter Fahrer-Charaktere für die Fahrzeuge unserer Spieler. Schon in der kommenden Woche können sich die Spieler von Crossout auf ein neues Content-Update freuen, das, neben anderen Dingen, neue PvE-Abenteuer in herausfordernder Gebirgslandschaft präsentieren wird".Seit der Veröffentlichung der Free-to-play-Action hätten die Spieler fast 150 Millionen Fahrzeuge im PvP zerstört und 1,5 Millionen Leviathane (PvE-Endgegner) erlegt. Der spielinterne Marktplatz verzeichne täglich über eine Million Transaktionen. Zudem befinden sich neben neuen Schauplätzen auch weitere Bauteile, Fraktionen und Spielfunktionen in Arbeit - darunter der Spielmodus "territoriale Vorherrschaft", bei dem die stärksten Clans um die wertvollsten Ressourcen der Ödlande kämpfen werden.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer