Crossout: New Sky Update verbessert Grafik-Engine und Clangefechte - 4Players.de

Für Crossout ist mittlerweile auf allen Plattformen das "New-Sky-Update" (0.10.20) veröffentlicht worden. Mit dem Update wird die Grafik-Engine aktualisiert. Neue Beleuchtungseffekte, realistische Streuungseffekte von Licht in der Atmosphäre, volumetrische Wolken am Himmel und dichter Nebel gehören zu den neuen Grafik-Effekten, die sich laut Targem Games und Gaijin Entertainment kaum auf die Performance des Spiels auswirken sollen. Diese Verbesserungen legen ferner den Grundstein für den Tag- und Nacht-Wechsel sowie den Wetterwechsel, die demnächst via Update folgen sollen."Neben den grafischen Verbesserungen ändert das Update auch die Clangefechte von Crossout: Eine Seite muss nun zwei Siege erringen, um das Match zu gewinnen. Zugleich wurde die Anzahl an Preispositionen auf der Rangliste ausgeweitet. Uranerz, die seltene Ressource, die zur Herstellung von Crossouts mächtigsten Waffen nötig ist, wird nun unter den 60 bestplatzierten Clans auf der Rangliste verteilt."Letztes aktuelles Video: New Sky Update